Ionel Dănciulescu a răbufnit după ce a văzut situația de la Dinamo: ”Când nu știi ce să spui, mai bine taci!”

Dinamo a revenit în acest sezon în Superligă.

Totuși, echipa nu traversează deloc momente bune.

Dinamo are toate șansele să retrogradeze la finalul acestui sezon, iar Ionel Dănciulescu nu este deloc mulțumit de ce a văzut la club.

”E clar că e o situație de criză la echipă. Echipa nu funcționează absolut deloc. E adevărat, nu joacă foarte, foarte rău, dar e o problemă faptul că nu adună puncte. Lucrul acesta lucrează foarte mult în sens negativ la moralul băieților, la atmosfera din cadrul echipei. În momentul de față nici eu nu sunt de acord cu o schimbare de antrenor, dar e clar, se vede din exterior că nu sunt soluții la nivel de a debloca această situație negativă în care se regăsește echipa.

Sunt de acord, nu se știa dacă va fi aprobat planul de reorganizare, bugetul era unul destul de mic pentru a aduce jucători, înțeleg lucrul acesta. Dar ei trebuie să conștientizeze că ar trebui adunate niște puncte până în pauza de iarnă, unde mai poți să faci anumite ajustări. Dar și ajustările acestea, mă refer în special la aducerea de jucători, îți trebuie un buget pentru a face lucrul acesta.

Am fost pe acolo, nu am fost conducător. Aș fi vrut să am un cuvânt mai greu de spus în luarea unor decizii. Ca expertiză fotbalistică, sunt destul de bun, fără falsă modestie. Am încercat de fiecare dată să îmi ajut clubul, să fac tot ceea ce depinde de mine pentru a progresa. Recunoștința și respectul pe care le aștepți din partea anumitor oameni, în fotbalul românesc mai greu să le găsești.

Având în vedere situația în care se găsește Dinamo, eu cred că nu are nevoie de conflicte de genul acesta. Orice om care este dispus să bage niște bani în Dinamo, specific, în Dinamo, nu în Red & White, e bine-venit, aduce un plus. Poți să faci alte transferuri, poți să ridici bugetul salarial, poți să aduci jucători peste ce ai în momentul de față. Nu înțeleg discuțiile astea, când cineva se oferă să îți aducă niște bani, tu de ce vii cu lucruri negative și cauți tot timpul ceartă sau lucruri care nu apropie acești oameni de Dinamo? Mai mult îi îndepărtezi.

Consider că este și o foarte mare lipsă de experiență, lipsă de tact a conducătorilor de la Dinamo în foarte multe dintre declarații, aici mă refer la domnul Nicolescu. Când nu știi ce să spui, mai bine taci! A dat atât de multe declarații fără acoperire, se vede că nu are o experiență în fotbal. Trebuie să înțeleagă că expertiza fotbalistică o au foștii jucători. E o realitate.

Cum să nu spun lucruri de genul ăsta când tu declari că tu nu ai nevoie de foștii mari jucători? Nu ai nevoie de experiența lui Augustin, Vaișcovici, Mateuț, orice mare jucător? Contează numai simpla lor prezență în vestiar. Pot ajuta, Dragnea, Orac, mulți. Din ce văd eu acum, este clubul lui Ovidiu Burca și al domnului Nicolescu, domnul Voicu am înțeles că s-a retras, e un pic dezamăgit de cum se comportă suporterii față de domnia sa. Eu așa văd lucrurile. Și nu au nevoie de oameni cu expertiză, cu valoare profesională alături de ei.

Așa cred eu, din exterior, din ceea ce văd eu. Ovidiu se axează foarte mult și pe partea administrativă. Ca antrenor, trebuie să te focusezi pe antrenorat, asta e părerea mea. Ovidiu e prietenul meu, el știe foarte bine, eu țin foarte mult la el. Am discutat, l-am susținut de fiecare dată și îl susțin și în momentul de față. Dar din punct de vedere administrativ lucrurile nu funcționează foarte bine acolo. (n.r. dacă Nicolescu ar avea curajul de a-l demite pe Burcă) Nu, niciodată nu se va întâmplă lucrul acesta. Ovidiu va pleca numai dacă va dori el”, a spus Ionel Dănciulescu, la „EXCLUSIV DINAMO”.