Ionel Ganea a spus care a fost momentul-cheie al preliminariilor: „Jucătorii au înțeles că pot mai mult”

Naționala de fotbal a României a câștigat Grupa I a preliminariilor CE 2024, cu 6 victorii și 4 remize.

„Jucătorii au înțeles că pot mai mult” la meciul din Elveția, susține Ionel Ganea

În ultimul meci, echipa pregătită de Edward Iordănescu s-a impus cu 1-0 în fața Elveției, pe Arena Națională, golul fiind marcat de Denis Alibec, în minutul 50.

Bucuros pentru calificarea la competiția de anul viitor, fostul atacant Ionel Ganea nu uită că naționala s-a chinuit la începutul campaniei.

„Am avut partide când nu mi-a plăcut jocul și era normal să spun, să fiu nemulțumit. Edi e însă un băiat cu capul pe umeri, nu s-a supărat. Chiar dacă nu i-a fost ușor. Dar așa e viața de antrenor, ești criticat și dacă ai rezultate, dar jocul nu funcționează.

Ce, Yakin nu s-a calificat cu Elveția? Și uite ce pățește și el! Trebuie să recunoaștem că am început poticnit, am tremurat cu Belarus acasă, pe final, am scăpat ieftin cu acel 0-0 în Kosovo.

Dar echipa și-a revenit, a reușit să nu piardă deloc și a câștigat grupa. Merită toate felicitările, și Edi și băieții lui!

Momentul-cheie al acestor preliminarii a fost La meciul din Elveția. Ne conduceau cu 2-0, ne dominau categoric. Moldovan ne-a salvat atunci, în prima parte.

Și apoi, Edi a făcut acele schimbări inspirate, iar Moruțan și Mihăilă au întors soarta acelui joc. Am egalat, dar acolo am câștigat mai multe decât un punct! Atunci a fost declicul, când jucătorii au înțeles că pot mai mult”, a spus Ganea.

„Edi și-a văzut de treabă și fotbalul l-a răsplătit”, este concluzia șui Ionel Ganea

Fostul atacant susține că „tricolorii” au înțeles că pot mai mult la partida retur cu Israel. „Nu e ușor să iei gol în minutul 2. Edi a intervenit iar, a schimbat sistemul și echipa a reușit să întoarcă rezultatul.

Asta spune ceva despre capacitatea de a reacționa a selecționerului, despre forța morală a jucătorilor. Eu zic că Edi Iordănescu are principalul merit, pentru că i-a determinat și pe jucători să creadă că este posibil!

Normal că a contat și atitudinea lor în teren. Au fost critici multe, dar Edi și-a văzut de treabă, a mers pe mâna lui și uite că fotbalul l-a răsplătit. Am bătut la final și Elveția, pe care toți o vedeam mare favorită. Uite că n-a fost așa, noi am fost mai buni. Clar, fără echivoc, nu mai poate spune nimeni nimic”, a mai precizat el, potrivit gsp.ro.

„Nu mai suntem România care tremura la orice meci”, este convins Ionel Ganea

Ionel Ganea este convins că această calificare înseamnă enorm pentru jucători, iar aceștia au căpătat încredere că se pot bate cu oricine.

„Nu e încă totul perfect, nea Puiu avea dreptate, Edi trebuie să mai găsească jucători până la Euro.

OK, apărarea a mers foarte bine, am luat numai 5 goluri, dar la atacanți, la benzi, mai avem de lucru. Însă nu avem încă omul ăla de gol, de forță, care să știe și să poată să țină de minge, s-o bage în poartă.

Au marcat acum și Pușcaș, și Alibec, dar e nevoie de mai mult. Fiindcă la Euro nu mai ai cum să dai de echipe slabe. Nu e vorba că n-am încredere în acești atacanți, însă e loc de mai mult.

Sper să trecem de grupe. Va fi greu, dar dacă Edi a ridicat echipa acum, când era foarte jos după Liga Națiunilor, o mai poate face. Bravo și federalilor, că au avut încredere să meargă mai departe cu el! Nu mai suntem România care tremura la orice meci”, a încheiat Ganea.