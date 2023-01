Ionel Ganea, acid la adresa lui Mihai Pintilii: „Trebuie să înțeleagă să lase ciocul mic! El crede că e Einstein, iar restul papagali sau ce?”

Cazul antrenorului de la FCSB a stârnit controverse în lumea fotbalului românesc. Ionel Ganea, fostul fotbalist român, l-a criticat în termeni duri pe Mihai Pintilii, fostul mijlocaș al bucureștenilor.

Mai exact, Ganea este de părere că Pintilii trebuie să lase orice comentariu în plus și să obțină mai întâi licența Pro. Iată ce a spus despre Mihai Pintilii.

„Trebuie să înțeleagă să lase ciocul mic! El crede că e Einstein, iar restul papagali sau ce?”

„Și eu am jucat fotbal, și eu am fost la națională… El (n.r. Mihai Pintilii) trebuie să înțeleagă să lase ciocul mic. Bun, ok, să stea acolo și să facă ce crede el de cuviință.

Dar, bă Pintilii, dacă asta este legea, trebuie să o respecți! Măcar să tacă din gură! Au mai fost oameni în situația lui, dar au tăcut din gură. Nu au răspuns la nimeni. Păi, ce, el crede că e Einstein, iar restul papagali sau ce?!

El n-are studii. O luăm fără studii. Ar trebui să-i dea un salariu minim pe economie. El să tacă din gură și să meargă pe burtă ca peștele”, a declarat Ionel Ganea, pentru Antena Sport.