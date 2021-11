Ionuț Chirilă a rămas la Cluj după eșecul cu CFR: „Am niște întâlniri, dar nu pot da detalii acum!”

Ilfovenii au avut parte de un sezon de coșmar, fiind ultimii în Liga 1, cu doar patru puncte acumulate în primele 17 etape!

Clinceni traversează o perioadă critică în acest moment, iar venirea lui Ionuț Chirilă nu a creat deloc șocul pozitiv așteptat de toată lumea la echipă. Aseară, Academica a mai bifat un eșec în campionat, scor 0-2 contra celor de la CFR, însă tehnicianul în vârstă de 55 de ani a dezvăluit că nu s-a întors acasă alături de elevii săi după meci, asta deoarece a rămas la Cluj pentru a avea anumite întâlniri, în vederea redresării financiare a clubului.

„Să vedem dacă ne vom putea recupera după drumul de 8 ore, la 48 de ore, după ce am făcut alte 8 ore dus la Cluj. Să vedem dacă ne recuperăm fizic. Și ce era să fac cu echipa în autocar?! Făceam acolo vreo tactică de meci sau ce?! N-are nicio legătură. Sunt mai mult decât alături de jucători, ei știu asta.

Situația financiară este în colaps la Academica. Vom vedea, situația este foarte grea, dar eu mă voi bate până la sfârșit ca să redresez această situație, cu posibilitățile pe care le am. Ăsta e și motivul pentru care am rămas la Cluj, am niște întâlniri, dar nu pot da detalii la momentul acesta.

E dreptul fiecăruia să spună ce vrea. Încercăm să dăm ce avem mai bun. Am văzut pe canalele de televiziune că am fost criticat pentru declarațiile mele. Eu am spus că din punct de vedere ofensiv, a faptului că am avut o circulație bună a balonului, este una și faptul că CFR Cluj a avut jucători de milioane de euro este alta. Jucători peste media campionatului, au decis execuțiile lor. Asta am spus aseară. Faptul că am făcut o propaganda bună fotbalului mi-a adus o serie de acuzații, dar nu mai contează”, a declarat Ionuț Chirilă la Pro X.