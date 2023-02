Ionuț Chirilă, atac devastator asupra fotbalului românesc: „Proprietarii de cluburi sunt lipsiți de cultură

Ionuț Chirilă, fostul antrenor al celor de la Academica Clinceni, a vorbit recent despre situația fotbalului românesc.

Mai exact, tehnicianul consideră că patronii cluburilor dăunează grav fotbalului din România. Iată ce a spus Ionuț Chirilă.

„Lipsa de cultură a propietarilor de cluburi din fotbalul românesc, care dau destinele tehnice unor foști jucători!”

„Ăsta e dezastrul fotbalului românesc. Lipsa de cultură a propietarilor de cluburi din fotbalul românesc, care dau destinele tehnice unor foști jucători. Unii au fost legende pentru cluburile lor, dar care miercuri s-au lăsat de fotbal și joi vor să devină antrenori fără niciun criteriu de competență în spate și aș spune neputința profesională, lipsă capacității de a construi.

‘Domne, nu am jucători!’, după aia le cumpără patronul 6-7 jucători, îi dă afară peste 6 luni și vine altul care vrea alți 6-7 jucători. Rezultatul? Cluburile din România sunt în faliment.

În 6 luni aș fi făcut asta la Clinceni, dar nu se putea lucra cu mediul de acolo. Am luat o echipă care avea 2 puncte după 10 etape, o echipă care era cu jucătorii neplătiți de 3-4 luni și pe ușă căreia scria falimentul. Dar am jucat de la egal la egal cu FCSB și CFR, am jucat cu Rapidul fantastic, cu un arbitraj cum a fost, am făcut egal cu Botoșaniul, care era o forță atunci”, a declarat Ionuț Chirilă, pentru cei de la Sport.ro.