Ionuț Chirilă îl atacă dur pe Ovidiu Burcă și speră să primească postul de antrenor la Dinamo

Ionuț Chirilă speră să primească postul de antrenor la Dinamo, în locul lui Ovidiu Burcă. Acesta l-a criticat din nou pe Burcă.

”Dinamo are jucători foarte buni, nu sunt cu nimic mai prejos decât generaţia lui Florentin Petre. Se acuză şocul trecerii din Liga 2 în prima ligă? Eu am promovat cu Chiajna şi am adunat 30 de puncte într-un tur.

Pe ce bază se cer jucători? Ce garanţie au patronul sau preşedintele că dacă aduc şapte jucători, nu o să mai cer încă şapte? Dacă nu-i antrenezi pe jucători, dacă nu creezi automatisme de joc şi forţă colectivă, degeaba îi aduci.

Antrenorul să spună întâi care este filosofia de joc apoi îşi aduce jucători care se potrivesc acestei filosofii. Messi era jucător de Barcelona, pe joc combinativ şi pase scurte, Ronaldo pleca din ‘block-start’ pe pasa lui Modric, pe viteză. Erau jucători diferiţi.

Acţionarii lui Dinamo şi al oricărui club să numească un antrenor care face din puşti plătiţi cu 2.000 de euro un Ciprian Deac, căruia Nelu Varga îi dă 30.000 de euro pe lună.

Dacă dintr-un jucător de 10.000 nu faci unul de 50.000 de euro, atunci cum să ceri jucători care costă sute de mii de euro? Răducioiu, Lupescu sau Petre nu au costat un euro!

La Dinamo ar trebui făcut ce am făcut eu la Chiajna, să fie antrenată forţa colectivă, jocul combinativ pentru ca din şapte-opt pase să se ajungă la ocazie de gol. Fără automatisme nu ai cum.

Dacă Dinamo a avut mai multe acţiuni de atac ca Iaşi, dar mai puţine şuturi pe poartă, e pentru că nu au automatisme. Joacă la întâmplare. Cu Farul au avut superioritate şi nu s-a văzut că jucau 11 contra 10.

Cum să fie jucători slabi la Dinamo? Au valoare dar trebuie antrenată. Oţelul nu e nou-promovată? Dar Dorinel a făcut din jucători de divizia C o echipă cu care a ieşit în piaţă, în prima ligă. Şi nu are buget ca FCSB sau CFR”, a declarat Ionuţ Chirilă, pentru iAM Sport.