Ionuț Larie, la pământ după eliminarea Farului din Conference League: „Dezamăgirea este foarte mare!”

Ionuț Larie, căpitanul Farului Constanța, a reacționat după eliminarea dobrogenilor din Conference League.

Experimentatul fundaș a evidențiat că echipa sa a pierdut deplasări importante în acest sezon și că dezamăgirea este foarte mare. Iată ce a spus.

„Dezamăgirea este foarte mare!”

„Din păcate noi am pierdut în trei deplasări foarte importante în acest an, în Supercupa cu Sepsi, la Tiraspol și azi (joi seara). În toate cele trei meciuri nu am marcat și nu am fost noi cei care am fost anul trecut.

Noi intrăm cu același gând, să ne impunem jocul prin posesie și sperăm să o facem cât mai bine, noi mergem la victorie la orice meci. Depinde și de adversar, climă, tot ce e în jur, asta e mentalitatea. Nici azi n-am reușit, dezamăgirea eeste foarte mare pentru că am fost la un pas de grupe”, a spus Ionuț Larie, după eșecul cu HJK Helsinki.