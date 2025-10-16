Ionuț Lupescu a dat verdictul despre echipa care poate câștiga titlul în Superliga

Ionuț Lupescu a vorbit înaintea derby-ului etapei a 13-a din Superliga României, care va avea loc pe Arena Națională, despre cele două echipe principale ale meciului, Dinamo și Rapid. Lupescu a exprimat un punct de vedere optimist în ceea ce privește șansele Rapidului la titlu în acest sezon.

Lupescu a subliniat faptul că, în cazul în care Rapidul îi va oferi antrenorului Costel Gâlcă liniștea necesară să-și construiască echipa, giuleștenii se pot bate cu adevărat pentru titlu.

În ceea ce privește Dinamo, Lupescu a apreciat progresul făcut de echipă, subliniind că formația din „Ștefan cel Mare” a demonstrat maturitate și mobilizare în meciurile dificile, chiar dacă a pierdut puncte în mod neașteptat.

„O să fie un meci foarte interesant, după această perioadă de pauză. Să vedem câți jucători sunt sănătoși. Rapidul este o echipă foarte solidă și am zis că se vor bate la titlu dacă vor avea liniște și-l vor lăsa pe Costel.

Dinamo, eu cred că noi am făcut un pas înainte pentru a ne bate la play-off și la primele trei locuri. Am pierdut câteva puncte aiurea, dar în derby-uri s-au mobilizat și au jucat foarte bine”, a spus Ionuț Lupescu, potrivit digisport.ro.