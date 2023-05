Ionuț Lupescu a dezvăluit un episod incredibil petrecut înaintea unui meci cu Steaua în 1989: „A arătat în sus spre tablou și a zis ’Până când îl mai răbdăm?’”

Ionuț Lupescu, fostul internațional român, a povestit un moment incredibil petrecut pe vremea când era jucător la Dinamo.

Mai exact, „Kaiserul” a dezvăluit că un general a venit la Săftica și a avut o remarcă la adresa tabolului cu președintele de atunci, Nicolae Ceaușescu. Iată ce a spus Lupescu despre acel moment.

„A arătat în sus spre tablou și a zis ’Până când îl mai răbdăm?’”

„La mijlocul anilor ’80, Steaua, care cucerise Cupa Campionilor, era o echipă foarte puternică. La noi a venit Mircea Lucescu, iar acesta a construit și el o formație tare și foarte tânără.

Campionatele se jucau atunci în meciurile directe, iar noi în Ghencea jucam mereu bine, dar nu câștigam, se întâmpla mereu câte ceva, noi dădeam vina pe arbitraje.

Țin minte că, în 1989, în septembrie, urma să fie iar meci în Ghencea. Și a venit generalul Nuță, la Săftica. La vremea respectivă pe pereți erau tablouri cu Ceaușescu. Iar el, la un moment dat, a arătat în sus spre tablou și a zis ’Până când îl mai răbdăm?’.

Mă gândesc că poate știa el ce urma, era general de securitate. Noi am tresărit atunci, dar ne-a motivat și am câștigat cu 3-0 și am făcut eventul”, a spus Ionuț Lupescu, pentru PlaySport.