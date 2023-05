Ionuț Lupescu a vorbit despre faptul că nu a activat niciodată în conducerea lui Dinamo: „Nu am primit nicio ofertă, din 2001, de când am plecat!”

Ionuț Lupescu, fostul internațional român, a vorbit recent despre Dinamo, echipa sa de suflet.

Mai exact, Lupescu a vorbit despre faptul că nu a ocupat niciodată o funcție în conducere la echipa din „Ștefan cel Mare”. Iată ce a spus despre Dinamo.

„Nu am primit nicio ofertă, din 2001, de când am plecat!”

„Fotbalul românesc nu este pregătit, avem societăți șubrede, vezi cluburi care joacă în cupe europene, au luat trofee, apoi intră în insolvență. Sunt atâtea exemple, ca Urziceni, CFR Cluj, nu mai zicem de alții. Toate cluburile de la noi sunt șubrede, la fei ca și clubul nostru, la care ținem cu toții.În plus nu cred că ar fi bine nici pentru mine, pentru că la cum îi cunosc pe cei de la FRF, răzbunători, mai mult rău aș face unui club, decât bine.Eu de la Dinamo nu am primit nicio ofertă, din 2001, de când am plecat.

Nici pe timpul lui Badea, de fapt el este și acum, din păcate, nici pe timpul lui Negoiță, niciodată nu a fost ceva concret.Cu DDB, au venit Elias și cu Tararache, când au demarat programul, am fost printre primii care au aderat. Sunt în continuare cu sufletul acolo, dar nu mi-a plăcut un lucru carre l-a făcut Elias și m-am oprit. Ei m-au rugat să fiu președintele acestui program, le-am zis că sunt la UEFA, nu puteam să mă desprind. Eu le-am spus că trebuie dedicație mare, transparență, exact ce a lipsit. Eu l-am recomandat pe Marius Niculae și au decis să fie Cristi Hâldan, dar care a fost doar cu numele”, a spus Ionuț Lupescu, pentru Playsport.ro.