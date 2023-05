Ionuț Lupescu, alături de Dinamo în lupta pentru promovarea în Liga 1: „Am mare încredere în ei!”

Dinamo se luptă pentru promovarea în Liga 1. „Câinii” au trecut cu scorul de 3-0 de CSA Steaua în ultima etapă din campionat.

Ionuț Lupescu, fostul mare dinamovist, a vorbit despre echipa din „Ștefan cel Mare”. Iată ce mesaj i-a transmis formației pregătite de Ovidiu Burcă.

„Am mare încredere în ei!”

„Nu contează dacă e ultimul meci la Iași sau vom mai avea barajul, băieții trebuie să aibă mare încredere în ei, au ajuns până aici pe picioarele lor, pe munca lor. Ar fi păcat să dea piciorul unei șanse, pentru mulți de acolo o promovare e ca un campionat.

Am mare încredere în ei. Am văzut echipa în mai multe meciuri, au jucat foarte bine în 80% din play-off. Sunt motivați și trebuie să facă ce depinde de ei. Am încredere chiar și la baraj. Chindia sau FC Argeș nu sunt mult mai bune decât noi.

Când muncesc, dau totul și sunt inteligenți, reușesc să câștige. Noi, suporterii, suntem în spatele lor. Cred că ori direct, ori la baraj, ne vom califica în prima ligă”, a spus Ionuț Lupescu, pentru Radio Dinamo 1948.