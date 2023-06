Ionuț Lupescu condamnă FRF pentru situația echipei naționale a României: „În ultimii opt ani de zile, au ales greşit toţi antrenorii!”

Naționala României a obținut doar 2 puncte din confruntările cu Kosovo (0-0) și Elveția (2-2). Ionuț Lupescu, fostul internațional român, a vorbit despre prestația „tricolorilor” dar și despre FRF.

Mai exact, „Kaiserul” a criticat jocul naționalei noastre precum și faptul că FRF nu a adus niciun selecționer în ultimii 8 ani, ci doar antrenori. Iată ce a spus Lupescu.

„În ultimii opt ani de zile, au ales greşit toţi antrenorii!”

„Eu cred că lucrul pozitiv e faptul că am luat puncte. Nimeni nu se aştepta să luăm punct în Elveţia. A fost un joc slab, dar într-o campanie e nevoie de puncte. Şi am luat puncte. De la 0-2 cu Elveţia am egalat, printr-o inspiraţia a selecţionerului. Dar vede de doi ani de zile că echipa naţională nu joacă cum trebuie.

Avem jucători, au intrat Moruţan şi Mihăilă. Sunt jucători care pot pune probleme. Ceva lipseşte. Şi asta e tredaba selecţionerului. E foarte important că suntem într-o grupă accesibilă, avem punctajul ok. Nu cred că şi Israelul e de speriat. 99% ne vom califica, important e să fie jocul îmbunătăţit.

Într-o calificare contează mult şi punctajul. Avem meciuri în această toamnă pe care avem posibilitatea să le câştigăm. Elveţia clar nu va mai pierde niciun punct, au fost foarte aroganţi. Eu cred că grupa e atât de bună pentru noi, celelalte sunt destul de slabe. Avem posibilitatea să ne calificăm.

(N.r. declaraţia lui Edi Iordănescu) El se referea la modul de joc. Ei sunt sub o anumită presiune, FRF pune presiune pe ei, şi ea îşi doreşte calificarea pentru a obţine banii de la UEFA, care sunt vitali. Avem un grup bun de jucători.

Cei care au fost în conducere, în ultimii opt ani de zile, au ales greşit toţi antrenorii, că nu au fost selecţioneri. Lui Edi Iordănescu îi trebuie timp. El este în procesul de a creşte. Noi nu am avut niciun selecţioner în ultimii opt ani. S-a încercat cu Daum, dar s-a văzut că România nu e pregătită pentru un selecţioner străin”, a declarat Ionuţ Lupescu, pentru AS.ro.

Iată situația din grupa României, după primele 4 etape: