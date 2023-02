Ionuț Lupescu critică FRF în scandalul xenofob de la Sf. Gheorghe: „A vrut să mute atenția”

Fostul internațional Ionuț Lupescu susține că și Federația Română de Fotbal are o parte de vină în scandalul xenofob de la Sf. Gheorghe.

„Federația a vrut să mute atenția de la scandalul licențelor”, este convins Ionuț Lupescu

Arbitrul de centru Andrei Chivulete a suspendat definitiv, duminică, meciul dintre Sepsi și FC U Craiova 1948, în minutul 26, din cauza scandărilor xenofobe ale fanilor echipei oltene.

Unele persoane din fotbalul românesc au considerat că a procedat corect, alții l-au criticat, iar Ionuț Lupescu spune că o parte de vină o are și FRF. Fostul internațional susține că instituția a mutat, în acest fel, atenția de la scandalul licențelor.

„Eu cred că a fost exces de zel, orice ar face un arbitru oricum e acoperit. Am văzut multe meciuri în campionate mult mai tari, cu suporteri care sunt mai duri, în care meciurile continuă. Mă gândesc la săracul Istvan Kovacs care e înjurat la fiecare meci și care nu a oprit meciurile.

Cred că a fost și o chestie voită, Federația a fost în prim-plan cu scandalul cu licențele și a vrut să mute atenția de la acel lucru.

S-a mai întâmplat și în alte țări, chiar și în Germania, până la urmă există un dram de civilizație. Aici e diferența dintre noi și alte țări, pentru că noi avem o lipsă de respect și o lipsă de civilizație față de regulamente. E o lipsă de civilizație, din păcate!”, a spus Ionuț Lupescu, potrivit fanatik.ro.

„Când sunt interese nu se aplică regulamentele”, acuză Ionuț Lupescu

Fostul internațional s-a referit și la tehnicienii care ăși desfășoară activitatea, deși nu au licență PRO. „Atunci când sunt interese nu se aplică regulamentele. Am mai avut când eram la UEFA un caz cu o echipă din România care a încercat să pună un antrenor fără licență.

Să nu uităm că am avut selecționer la echipa mare și la echipa U21 fără licență. E o chestie de educație a foștilor fotbaliști, această licență introdusă acum 20-25 de ani, a venit ca idee pentru a învăța cât mai mult în acest domeniu.

Cristi Chivu a făcut toate etapele cum trebuie în Italia. Nu înțeleg de ce jucătorii nu vor să se educe și să afle mai mult din tainele acestei meserii.

Și eu am fost la fel, am crezut după retragere că știu totul și după ce m-am apucat de cursuri, am văzut că știu abia 25% din tot ce trebuia să știu”, a mai spus fostul internațional.