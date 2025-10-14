Ionuț Lupescu: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din Superliga”

Prezent la un eveniment desfăşurat la Complexul sportiv Dinamo, Ionuţ Lupescu a vorbit despre evoluţiile formaţiei antrenate de Zeljko Kopic. Oficialul clubului sportiv nu este impresionat de parcursul fostei sale formaţii.

„Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din Superliga, dar îmi place, joacă un fotbal bun, au jucat destul de coerent. Am pierdut şi puncte când nu trebuia să pierdem puncte, dar încă mai e departe drumul până la campionat.

Sperăm să avem odată noul stadion, pentru că şi celelalte sporturi au nevoie de baze de antrenament. Repet, nu este un stadion de fotbal, este un complex multinaţional.

Avem şi alte secţii care nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie în 2025. Întrebaţi CNI-ul de stadion, întrebaţi-i pe ei. Petrecerea va fi doar când stadionul va fi aici, nu când vor intra buldozerele”, a declarat Ionuţ Lupescu.