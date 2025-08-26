Ionuț Lupescu propune schimbarea calendarului competițiilor europene: „Echipele românești ar avea mai multe șanse de calificare”

Ionuț Lupescu consideră că FCSB și Universitatea Craiova au șanse reale de calificare după rezultatele solide din turul play-off-ului european, chiar dacă CFR Cluj are șanse minime de după eșecul cu Hacken. FCSB se află la egalitate cu Aberdeen (2-2 în Scoția), iar Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în deplasare la Istanbul Başakşehir (2-1).

Lupescu a evidențiat dificultatea echipelor românești de a ajunge în grupele cupelor europene, sugerând o schimbare de calendar pentru meciurile de calificare. În opinia sa, ar fi mai benefic dacă acestea s-ar disputa la finalul sezonului intern, în perioada mai-iunie, și nu în iulie-august, cum se întâmplă acum, întrucât echipele ar intra în ritm competițional maxim, ceea ce ar crește șansele de calificare.

„Sperăm ca FCSB-ul, chiar în forma proastă în care este, să se califice. Craiova e într-o formă foarte bună, dar nu s-a calificat încă, sper să o facă.

Avem această problemă de a ne califica în UCL, de a ne califica în cupele europene. Mereu m-am întrebat dacă antrenorii sau cei din Federație se gândesc care sunt cauzele sau ce putem face. Din păcate, eu am avut o idee, dar foarte multă lume nu a fost de acord.

Dacă echipele acestea ar fi jucat în calificări la sfârșit de mai, început de iunie, ar fi fost mai bine. L-am auzit și pe domnul Târnovanu, portarul de la FCSB, care a zis că era bine să joace preliminariile la final de august. Eu cred că dacă jucătorii revin cu asemenea probleme, cred că ar fi de gândit și să întâlnim echipele în plină formă”, a spus Lupescu.