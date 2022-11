Ionuț Lupescu, reacție despre eșecul uimitor al Argentinei: „A arătat că e departe de a fi echipa care să câștige titlul mondial!”

Argentina a dezamăgit la debutul la CM 2022. Naționala lui Leo Messi a pierdut în fața Arabiei Saudite (1-2).

Ionuț Lupescu, fostul internațional român, a comentat rezultatul nefast obținut de Argentina. Iată ce a spus despre prestația Albiceleștilor.

„A arătat că e departe de a fi echipa care să câștige titlul mondial!”

”Am fost și eu interesat de meci. M-am bucurat pentru ei. A venit pandemia, apoi un an și jumătate nu am făcut mai nimic.

A fost un meci cu două reprize diferite. Au reușit să întoarcă scorul. Argentina a arătat că e departe de a fi echipa care să câștige titlul mondial.

Strategia lor e puțin diferită față de ce e în Europa. Ei au oprit mereu campionatul pentru echipa națională. Au pus meciurile în zile specifice, au făcut cantonamente împreună mai multe zile. Ei au nevoie de disciplină.

El (n.r. selecționerul Arabiei Saudite) a avut un lot de 25 de jucători cu care a abordat calificarea. A ieșit din grupa cu Japonia și Australia.

Merge pe drumul lui. Are un sistem de joc bazat pe disciplină. Aici trebuie să ai și noroc. Important este că ei au dat dovadă că au încredere în ei și au câștigat eu zic pe merit.

Toți joacă numai în Arabia Saudită. Acum vor fi opt străini în echipă (n.r. în campionat). Ei sunt obișnuiți numai în țara lor să joace. Al Dawsari a fost în Spania șase luni și nu a putut să joace un minut. Se adaptează foarte greu și preferă să rămână acolo și câștigă câteva milioane.

Eu cred că de abia acum va fi greu pentru ei. Mexic și Polonia vor fi mai atente cu Arabia Saudită. E ca și cum joacă acasă. O echipă din regiune poate să facă rezultate. Ar fi extraordinar dacă ar putea să iasă din grupe. Aroganța Argentinei a fost un lucru important”, a spus Ionuț Lupescu, pentru Digi Sport.