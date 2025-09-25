Ionuț Lupescu rupe tăcerea. Ce i-a spus lui Mircea Lucescu despre criza naționalei României și șansele la Mondial

Ionuț Lupescu a identificat problema naționalei României și a dezvăluit ce i-a transmis lui Mircea Lucescu în contextul dificultăților echipei în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Fostul internațional a explicat că după performanța bună de la EURO 2024, unde România a terminat grupa pe primul loc, nu s-a făcut o analiză clară, iar echipa a început să aibă probleme, acumulând doar 7 puncte în grupa preliminară H. Lupescu a spus că i-a transmis antrenorului Mircea Lucescu că este foarte greu să lupte la nivel înalt deoarece naționala nu dispune de jucători cu care să se bată cu marile echipe europene.

El a subliniat importanța caracterului în aceste momente dificile și faptul că jucătorii trebuie să demonstreze devotament față de suporteri și să își dorească cu adevărat să ducă România la Campionatul Mondial din Statele Unite. Situația este complicată, iar meciul cu San Marino nu reprezintă o adevărată provocare.

România încă are o șansă prin disputarea barajului, dacă nu va termina pe primele două locuri în grupă, având deja un loc garantat în această fază datorită succesului în Liga Națiunilor.

„Nu am făcut o analiză clară după EURO 2024. Ne-a luat valul și am început să avem probleme. I-am zis lui Mircea Lucescu că e foarte greu, nu avem jucători cu care să ne batem cu marile echipe.

Mai sunt două meciuri importante, cel cu San Marino nu-l punem. Eu cred că mai e o mică șansă, să vedem ce se va întâmplă. Aici se văd marile caractere. Pentru noi, în trecut, nu conta ce era în jurul nostru.

La națională trebuie să demonstrezi. Ultimele meciuri n-au fost cum au trebuit, iar jucătorii sunt datori suporterilor, care au venit în număr mare.

Trebuie să demonstreze că sunt jucători cu caracter și să-și dorească să ducă România la mondial. Situația nu e ușoară, nici pentru Nea Mircea, nici pentru jucători.”, a spus Ionuț Lupescu, conform digisport.ro.