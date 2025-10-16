Ionuț Lupescu, verdict dur despre discuțiile despre demisia lui Mircea Lucescu: „Nu au făcut bine”

După victoria României în meciul amical cu Moldova, scor 2-1, discuțiile despre posibilitatea ca Mircea Lucescu să-și dea demisia de la echipa națională au revenit în prim-plan. Însă Ionuț Lupescu, fost internațional și component cu experiență al naționalei, consideră că aceste dezbateri nu au fost benefice pentru echipă.

El a explicat că, dacă tehnicianul ar fi vrut să se retragă, trebuia să o facă după încheierea Ligii Națiunilor, un moment mai potrivit pentru o astfel de decizie.

„Eu cred că toată discuția cu plec, nu plec, nu au făcut bine echipei naționale și nu a avut liniștea pe care trebuia să o aibă. Eu cred că dacă tot a vrut să vină la echipa națională, atunci ar trebui să rămână până la capăt, chiar dacă se califică sau nu.

Dacă ar fi vrut să se retragă, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta. A văzut că în calificări e mai greu decât în Nations League și e o altă miză”, a spus Ionuț Lupescu, conform digisport.ro.

Mircea Lucescu, care a împlinit 80 de ani, a sugerat după meciul cu Moldova că ia în calcul demisia, dar a indicat anterior că dorește să-și ducă contractul până vara anului 2026.

România continuă să se bată pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, iar Lupescu crede că echipa trebuie să beneficieze de stabilitate și liniște până la finalul acestui parcurs dificil.