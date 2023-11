Ionuț Negoiță, înapoi la Dinamo? Reacția fostului acționar al „Câinilor”: „Atunci aș evalua situația!”

Dinamo se confruntă cu o perioadă grea. „Câinii” ocupă penultimul loc din Liga 1 după 14 etape.

Ionuț Negoiță, fostul acționar al echipei bucureștene, a vorbit despre situația formației din „Ștefan cel Mare”. Iată ce a spus despre o posibilă revenire la club.

„Atunci aș evalua situația!”

„Situația la Dinamo arată rău, iar viitorul poate fi sumbru dacă va merge tot asa. Au nevoie de schimbări importante în iarnă. Trebuie să aducă 4-5 jucători dacă vor sa rămână în prima ligă, altfel se vor întoarce de unde au venit.

Oricum, promovarea în prima divizie a fost o minune și ar fi o minune să și rămână în Liga 1. Burcă este un antrenor bun, dar trebuie să ai și ce să antrenezi.

Nu știu dacă oamenii de acolo au și bani pentru asta. Din câte se pare nu prea au bani. Vom vedea. Dar dacă aduc 1-2 jucători nu prea se face primăvara.

Eu în perioada în care am fost la Dinamo am făcut ce am putut, am dat clubul mai departe, acum sunt alții care se ocupă.

Momentan nu s-a pus problema să revin la Dinamo. Dacă s-ar face stadionul nou sau ar fi proiectul serios, atunci aș evalua situația. La alt club nu aș reveni.

De ce e nevoie de stadion? Pentru că toate echipele serioase au. Rapid, Petrolul, Steaua, doar Dinamo nu are. E nevoie de stadion nu doar pentru rețeta financiară, dar și pentru identitate. Trebuie sa arăți cine ești, să ai mândria de club”, a spus Ionuț Negoiță, conform Iamsport.ro.