Ionuț Panțîru s-a despărțit de FC Voluntari
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 13 august 2025, ora 14:00,
Ionuț Panțîru s-a despărțit de FC Voluntari, după doar șapte luni.
Fotbalistul a primit un salariu lunar de 12.000 de euro, o sumă fabuloasă pentru un club din liga 2.
După plecarea lui Gigi Nețoiu, ilfovenii nu și-au mai permis acest salariu și i-au propus rezilierea contractului jucătorului.
”Comunicat oficial
Clubul FC Voluntari și jucătorul Ionuț Panțîru au încetat, de comun acord, raporturile contractuale.
Îi urăm, pe această cale, mult succes în carieră”, a scris Voluntari pe Facebook.