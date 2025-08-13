Ionuț Panțîru s-a despărțit de FC Voluntari

Ionuț Panțîru s-a despărțit de FC Voluntari, după doar șapte luni.

Fotbalistul a primit un salariu lunar de 12.000 de euro, o sumă fabuloasă pentru un club din liga 2.

După plecarea lui Gigi Nețoiu, ilfovenii nu și-au mai permis acest salariu și i-au propus rezilierea contractului jucătorului.

”Comunicat oficial

Clubul FC Voluntari și jucătorul Ionuț Panțîru au încetat, de comun acord, raporturile contractuale.

Îi urăm, pe această cale, mult succes în carieră”, a scris Voluntari pe Facebook.