Ionuț Radu a fost titular la Celta Vigo în meciul amical cu Wolverhampton (1-0)

Portarul român Ionuț Radu a fost titular la Celta Vigo în meciul amical câștigat în deplasare de echipa spaniolă, cu scorul de 1-0, în fața formației engleze Wolverhampton Wanderers.

Oaspeții au marcat golul victoriei în repriza secundă a jocului de pe stadionul Molineux prin Pablo Duran, care a trimis balonul în plasă cu o execuție spectaculoasă de la marginea careului (57).

Într-un alt amical disputat sâmbătă, echipa engleză Manchester City a învins cu scorul de 3-0 formația italiană Palermo, în Sicilia, prin golurile norvegianului Erling Haland (25) și olandezului Tijjani Reijnders (59, 82).