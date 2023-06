Ionuț Radu a „îngropat-o” pe Auxerre, iar prestația sa a fost analizată de doi foști mari portari români: „O să aibă probleme pe viitor!”

Ionuț Radu, portarul român, a trăit un nou moment de coșmar. Auxerre, echipa sa, a pierdut în fața celor de la Lens (1-3) și a retrogradat astfel în Ligue 2.

Românul a făcut două gafe care i-au fost decisive echipei sale. Prestația sa a fost analizată de Florin Prunea și de Helmut Duckadam, cei doi foști mari portari români. Iată ce au spus despre Radu.

„O să aibă probleme pe viitor!”

„Toată evoluția lui a fost bună, până la meciul ăsta. Eu cred că el are probleme de concentrare. Are momente când e ca un arc, dar și momente pe care le tratează… Are momente când se relaxează, iar asta te costă”, a spus Florin Prunea, pentru Digi Sport.

„Din păcate, o să aibă probleme pe viitor. E a doua oară când gafează pe final. A pierdut și un campionat, cu gafa aia (n.r. din Bologna – Inter, de sezonul trecut). E o gafă de începător, putea să o prindă în piept. Chiar nu înțeleg ce a vrut să facă”, au fost cuvintele lui Helmut Duckadam, pentru sursa precizată.