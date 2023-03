Ionuț Radu a vorbit despre atmosfera de la echipa națională: „Calificarea asta este totul sau nimic”

Portarul echipei franceze Auxerre, Ionuț Radu, este mulțumit și cu o victorie cu 1-0 în fața Andorrei, în debutul preliminariilor CE 2024.

„Mă mulţumesc şi cu un 1-0” cu Andorra, a recunoscut Ionuț Radu

Naționala de fotbal a României joacă primul meci din preliminariile CE 2024 în deplasare, cu Andorra, pe 25 martie, pe Estadi Nacional.

Trei zile mai târziu, jucătorii pregătiți de Edward Iordănescu primesc replica Belarusului, pe Arena Națională. Ambele meciuri încep la ora 21:45 a României.

Portarul Ionuț Radu, legitimat la echipa franceză Auxerre, a ajuns în cantonamentul de la Mogoșoaia cu întârziere, deoarece i-au întârziat bagajele.

„Am ajuns la aeroport, trebuia să fiu la 17:15 la Mogoşoaia, dar au întârziat bagajele şi am ajuns la 17:15 şi un sfert. Am intrat direct în şedinţă când ţinea domnul Edi un discurs aprins şi toată lumea era motivată.

Eu văd grupa foarte accesibilă, trebuie să ne concentrăm pe munca noastră zi de zi, să fim pregătiţi şi motivaţi. Cel mai important cu Andorra este să luăm cele trei puncte. Cu cât dăm mai multe goluri, cu atât mai bine, dar mă mulţumesc şi cu un 1-0”, a declarat el, conform frf.tv.

„Calificarea asta este totul sau nimic”, a dezvăluit Ionuț Radu

Portarul recunoaște că ar fi ceva extraordinar pentru națională să obțină victoria în ambele meciuri care vor avea loc în această lună.

„Trebuie să ne dorim asta, să uităm toate eşecurile trecutului, presiunile şi să trăim în prezent. Este un nou început. Trebuie să ne punem un obiectiv în cap şi să facem tot să-l atingem.

Pentru noi calificarea asta este totul sau nimic, pentru că nu am mai obținut o calificare de mult timp. Să începem cu dreptul ar fi ceva extraordinar pentru noi. Pentru asta suntem aici, de asta ne-am adunat.

Trebuie să facem să fie momentul nostru. Românii asta aşteaptă, să le dăm puţină speranţă, cum a fost şi în 2019 la Euro de tineret.

Avem nevoie de un obiectiv comun, să ne dorim cu toţii acelaşi lucru, să ne punem toţi toate forţele într-un singur şi atunci punctele vor veni, pentru că atragi ceea ce îţi doreşti”, a mai spus el.