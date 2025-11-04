Ionuț Radu este indisponibil pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League

Testele imagistice efectuate internaționalului român Ionuț Radu au dezvăluit că portarul echipei Celta Vigo a suferit o entorsă la degetul mare al mâinii drepte, excluzându-l astfel din meciul de joi seara din Europa League împotriva lui Dinamo Zagreb, scrie EFE.

Staff-ul medical vrea să-l recupereze pentru meciul cu Barcelona

Portarul român, un jucător cheie pentru Claudio Giraldez la începutul sezonului atât în La Liga, cât și în competiția europeană, s-a accidentat în timpul meciului de duminica trecută împotriva lui Levante, meci pe care a reușit totuși să-l finalizeze.

La sosirea la Vigo, jucătorul a fost supus unei ecografii și unui RMN care au confirmat accidentarea la mâna dreaptă, iar în această dimineață a participat la antrenamente individuale în prima sesiune.

Staff-ul medical al echipei Celta Vigo va încerca să se asigure că Radu, unul dintre jucătorii remarcabili ai echipei, se poate recupera la timp pentru meciul din acest weekend împotriva lui FC Barcelona, pe Estadio Balaidos.

Între timp, Ivan Villar, un jucător de tineret care a evoluat deja în Cupa Regelui împotriva lui Puerto de Vega, va fi înlocuitorul lui Radu în Croația.