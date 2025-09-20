Ionuț Radu, între critici și performanță: „La Liga e un campionat imprevizibil, eu muncesc să rămân titular”

Portarul român Ionuț Radu, în vârstă de 28 de ani, a vorbit deschis după primele 5 meciuri jucate pentru Celta Vigo în La Liga, unde a încasat 6 goluri și a primit critici din partea presei spaniole. Radu a declarat că se străduiește să se adapteze la ritmul și calitatea înaltă a campionatului spaniol, pe care îl consideră foarte spectaculos, cu mulți jucători ofensivi imprevizibili.

Românul a explicat că o competiție sănătoasă între portari, împreună cu colegii Iván Villar și Marc Vidal, îl motivează în fiecare zi să dea tot ce are mai bun. Referitor la golurile primite, Radu a subliniat că fotbalul din La Liga este imprevizibil și că echipa trebuie să analizeze greșelile pentru a se îmbunătăți.

„Încerc să progresez meci de meci și să mă adaptez la ritmul jocului din La Liga. Ideea este să mă perfecționez mereu pentru a ajuta echipa.

Campionatul din Spania este unul cu multă calitate, cu mulți jucători ofensivi și îmi place foarte mult pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla, iar acesta este unul dintre lucrurile care fac din fotbal un spectacol.

(n.r. despre concurența cu Iván Villar și Marc Vidal) Este o competiție foarte sănătoasă și îmi place asta pentru că este important ca portarii să aibă un grup bun, în care să glumim și să ne motivăm reciproc. Pentru mine, asta este important. Suntem un grup bun de portari.

(n.r. că Celta a primit 6 goluri în 5 meciuri) Este ceva ce se poate întâmpla. Cum am spus, este La Liga și orice se poate întâmpla în orice moment. De exemplu, golul din ultimul meci, împotriva lui Girona, a venit dintr-o pasă lungă, după o intrare care putea fi semnalizată ca fault… Dar trebuie să ne îmbunătățim, să ne uităm la toate greșelile pe care le facem și să o luăm de la capăt”, a spus Ionuț Radu.