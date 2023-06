Ionuț Radu pleacă de la Auxerre cu lacrimi în ochi: „M-am simţit ca acasă! Îmi pare rău de suporterii acestei echipe”

Portarul român Ionuț Radu va părăsi echipa franceză Auxerre, care a retrogradat la finalul acestui sezon din Ligue 1.

„Îmi pare rău de suporterii acestei echipe”, a spus Ionuț Radu la plecarea de la AUxerre

Sosit în iarnă în Franța de la gruparea italiană Inter Milano, Ionuț Radu a devenit titular, iar cele mai multe evoluții au fost apreciate. A gafat, însă, la ultimul meci de campionat, atrăgându-și multe critici.

„Sezonul nu s-a terminat aşa cum mi-aş fi dorit, dar fotbalul îţi dă câteodată, alteori nu. De fiecare dată am încercat să dau totul şi asta am şi făcut, dar câteodată am eşuat.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andrei Radu (@aandreiradu)

Îmi pare rău cum s-a terminat şi cel mai important îmi pare rău de toţi suporterii acestei echipe care merită să fie în Ligue 1.

Vă mulţumesc pentru tot sprijinul din acest sezon, m-am simţit ca acasă. Sunt sigur că Auxerre va străluci în viitor şi va fi în frunte, aşa cum merită”, a notat Radu pe Instagram.

Ionuț Radu se va întoarce la Inter și rămâne de văzut ce decizie vor lua italienii în privința sa. Până la luarea unei decizii, el va fi operat la meniscul stâng, după accidentarea suferită la ultimul meci de campionat al lui Auxerre.