Ionuț Vînă a marcat pentru Farul, dar e cu moralul la pământ: „E greu să-mi găsesc cuvintele”

Rapid București a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă seara, în Giulești, în etapa a 12-a.

„Treaba mea e să-mi ajut echipa defensiv și ofensiv”, s-a eschivat fotbalistul

Rapid a deschis scorul prin autogolul lui Ionuț Larie (9), în urma unui corner executat de Claudiu Petrila. Alexandru Dobre (20) a majorat diferența, deviind șutul lui Elvir Koljic.

Farul a redus din diferență prin Ionuț Vînă (56), care a plasat mingea la vinclu. Alexandru Dobre (67) a închis tabela cu o lovitură de cap, după ce centrarea lui Petrila a fost deviată de Larie.

„Este supărare mare. Voiam măcar un punct după cum au decurs lucrurile. Am început prost, am luat gol din fază fixă, pe colțul scurt. E greu când joci pe terenul celor de la FCSB, Dinamo, Rapid, care au suporterii în spate, cu handicap.

În repriza a doua am simțit că suntem peste ei, am dat gol, puteam face 2-2, dar au dat gol pe contratac, din deviere. E greu să-mi găsesc cuvintele.

Asta mă înhtreb și eu: de ce nu jucăm așa de la început, ci doar după ce luăm gol? Așa ne antrenăm, asta știm să facem, dar nu ne iese. Vorbim între noi să începem bine, să nu mai avem aceste sincope. E greu să revii de la 0-1, mai ales cu echipele mari.

A fost un gol frumos, dar contează mai puțin. Era important dacă intra și al doilea șut. La 2-2, dacă plecam acasă cu un punct, puteam să spun că sunt mulțumit.

Treaba mea e să-mi ajut echipa defensiv și ofensiv. Când intră astfel de execuții e bine, numai că în seara asta nu a fost suficient”, a declarat jucătorul.

Rapid este la a doua victorie consecutivă după ce a pierdut acasă cu FC Hermannstadt. Farul nu a mai câștigat de patru etape, în care are două egaluri și două eșecuri.