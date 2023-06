Ionuț Vînă a spus de ce a ales să joace la Farul! Ce obiective cu echipa de la malul mării

Mijlocașul Ionuț Vînă va juca din sezonul viitor la Farul Constanța, după ce s-a despărțit de Universitatea Craiova.

Ionuț Vînă a semnat cu Farul pentru că acolo se simte acasă

Clubul oltean a anunțat că renunță la jucător printr-un mesaj ironiz, urându-i succes în afaceri, aluzie la faptul că a cerut clubului daune de 5 milioane de euro.

La scurt timp după ce a plecat de la formația din Bănie pe ușa din dos, el și-a găsit angajament, semnând cu Farul Constanța. El a mai colaborat cu managerul Gheorghe Hagi, la FC Viitorul, între 2011 și 2019, în perioada în care formația din Ovidiu a câștigat titlul (2016/2017) și Cupa României (2018/2019).

Vînă a spus că a semnat cu Farul pentru că acolo se simte acasă. „Am petrecut 10 ani foarte frumoși aici și fotbalul. Fiecare jucător care vine aici devine din ce în ce mai bun. Totul e făcut pentru jucători să performeze și să progreseze.

Am visat principiile pe care ni le-a implementat Gică Hagi. Le știu pe de rost, știu ce se întâmplă aici. Cu siguranță asta va cântări mult și mă va ajuta mult mai mult și mult mai bine să mă reintegrez în colectiv. Asta m-a făcut să vin aici, foamea de meciuri, de victorii, de fotbal, de trofee.

Vreau să retrăiesc acele sentimente (n.r. – titlul în 2017 cu FC Viitorul) împreună cu colegii mei, cu toată echipa Farul. Avem șansa anul acesta să accesăm și o grupă europeană. Asta ar fi un sentiment fantastic și o bucurie imensă”, a declarat Ionuț Vînă, potrivit Farul TV.

Ionuț Vînă vrea să câștige cu Farul campionatul, Cupa României și Supercupa României

Fotbalistul nu ascunde că și-a dorit ca Farul să câștige titlul în sezonul recent încheiat. „A făcut un an extraordinar. Am ținut cu Farul de când au intrat în play-off. Am zis că 100% Farul va câștiga, mai ales în ultimul meci.

Am trăit cu sufletul la gură în fața celor de la FCSB. Am fost suporterul Farului. Mi-a părut extrem de bine că a câștigat Farul. Am felicitat și câțiva dintre colegi și pe mister inclusiv. Au făcut un an extraordinar și n-am ce să zic mai mult”, admite mijlocașul.

„Este o perioadă dificilă pentru orice jucător de fotbal. Când ești în pregătire, ești încontinuu solicitat de antrenamente. Am trecut deja prin multe cantonamente, știu ce am de făcut și obiectivul nostru este să luăm fiecare meci în parte și să câștigăm.

Pe plan personal vreau să fiu sănătos, să pot să mă antrenez 100%, să-mi recapăt plăcerea de a juca fotbal, să simt din nou emoțiile dinaintea unui meci, să câștigăm la fel cum au făcut-o și băieții anul trecut, să luăm campionatul, cupă, supercupă. Emoțiile astea îmi lipsesc foarte mult și sunt nerăbdător să le retrăiesc”, a încheiat Vînă.