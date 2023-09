Ionut Vînă e nemulțumit după ce a marcat în Dinamo – Farul 0-2: „Mai avem foarte mult de lucru”

Echipa Farul Constanţa a învins Dinamo cu 2-0 (1-0), pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, în etapa a 10-a a Superligii.

„Mai avem foarte mult de lucru”, a recunoscut Ionut Vînă după Dinamo – Farul 0-2

Campioana a deschis scorul prin Constantin Budescu (33), cu un şut din careu. Farul a rămas în inferioritate în minutul 63, când David Kiki a primit al doilea cartonaş galben, dar a reuşit să mai marcheze o dată, prin Ionuţ Vînă (90).

Autorul ultimului gol al meciului nu a ascuns că Farul mai are mult de muncă pentru a reveni la forma din sezonul trecut, care i-a permis să câștige titlul.

„Aveam mare nevoie de această victorie, ne bucurăm că am obținut-o. Am luptat pe un teren foarte greu, impracticabil. Am avut spirit de luptă. Am jucat un om în minus, dar am luptat.

Nu ai ce ghete să îți alegi (n.r. pentru gazonul de pe Arcul de Triumf), orice îți alegi se încarcă talpa cu noroi, e foarte greu.

Deocamdată nu am făcut nimic, a fost o victorie, dar sperăm să vină și alte victorii. Cupa e un obiectiv pentru noi, sperăm să câștigăm și să ne vină încrederea în noi.

Îmi dă foarte multă încredere, am nevoie de pase de gol, de goluri, să dau tot ce e mai bun când se apelează la mine.

Exigențele lui Mister sunt mari, mai avem foarte mult de lucru, dar victoriile aduc victorii și sperăm să o ținem pe această linie”, a spus Ionuț Vînă după Dinamo – Farul 0-2.