Ionuț Zaharia, după golul marcat din corner, cu CSA Steaua: ”Este o fază lucrată la antrenament”

CSA Steaua și Astra Giurgiu au remizat, scor 1-1, într-un meci disputat sâmbătă, pe arena din Ghencea, în cadrul etapei a 10-a a Ligii a 2-a.

Gazdele au deschis scorul în minutul 40, prin Chipirliu, dar Astra a egalat printr-un gol incredibil. Ionuț Zaharia a marcat direct din corner, în minutul 50. Atacantul a declarat că nu a fost un noroc la faza golului.

”Este o fază lucrată la antrenament pe care o avem să dăm cornerul pe poartă și cineva să deviază, dar azi am băgat-o eu în poartă. Mi-au mai ieșit astfel de execuții și la antrenament. M-am bucurat foarte mult. În prima repriză ei au dominat jocul, nu ne așteptam să înscriem așa repede. A venit chiar bine golul.

Ocaziile au fost de partea lor, dar noi am avut determinare și cred că prin muncă și sacrificiu am reușit să scoatem un punct foarte bun aici. Suntem tineri, avem dorință să jucăm fotbal și problemele financiare sau punctele pe care ni le iau nu ne interesează. Situația e mai bună, nu ca înainte. Mă bucur foarte mult că am înscris aici. E un stadion incredibil, e un sentiment aparte să joci aici, mai ales împotriva Stelei”, a declarat Zaharia la finalul partidei.

