Iosif Rotariu a vorbit despre situația nepotului său la FCSB: „Are 28 de ani, e matur!”

Dorin Rotariu a semnat cu FCSB în toamna acestui an. Fostul dinamovist nu l-a impresionat pe Gigi Becali.

Patronul bucureștenilor dorește să scape acum de fotbalistul de 28 de ani. Iosif Rotariu, unchiul jucătorului, a vorbit despre stiuația creată.

„Are 28 de ani, e matur!”

„Hai, să vă spun un lucru. Fotbalul este pe ultimul loc. Am niște vești de o săptămână care m-au bulversat. Sunt despre soția mea. Despre nepot nu comentez nimic.

Este problema lui unde se simte și vrea. Eu cât am fost jucător, am jucat unde m-am dus. El va ști ce va face. Are 28 de ani, e matur”, a spus Iosif Rotariu, pentru Digi Sport.