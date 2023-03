Iosif Rotariu are planuri mari la Poli Timișoara: „O să merg să văd foarte mulți jucători!”

Iosif Rotariu, fostul internațional român, a preluat recent funcția de șef de scouting la Poli Timișoara.

Se pare că Rotariu are ambiții mari la clubul de tradiție. Iată ce a spus.

„O să merg să văd foarte mulți jucători!”

„O echipă frumoasă. Pe Panti și Codrea i-am avut elevi, pe Codrea l-am avut coechipier în 1998, când eu am venit de la Steaua, iar pe el l-a împrumutat Dinamo, avea 17 ani. A jucat cu mine la mijlocul terenului.

Și Pantilimon e un profesionist. M-am băgat la un proiect pe o perioadă mai lungă de timp pentru că pe o perioadă scurtă nu merge nimic aici în Timișoara.

Pantilimon are altă mentalitate, altă viziune. Codrea e la fel, eu nu accept jumătăți de măsură, de asta nici n-am acceptat nimic până acum. Vor să schimbe ceva, să fie bine în viitor. Jucăm pe Știința acum, dar problema nu se pune de azi pe mâine, ci pe un an-doi.

Să facă stadion la Timișoara și atunci vor fi obiective mai mari. Acum trebuie făcută o reformă, la jucători, peste tot.

Eu o să merg să văd foarte mulți jucători, dar și dintre cei pe care eu îi știu și vreau să-i aduc la Poli. Bineînțeles cei care au valoare, nu poate intra oricine la Poli pentru că Poli e un brand.

Am câțiva jucători pe la Divizia C, juniori, care evoluează deja la seniori. Merg la grupele de elită să le văd. Când vine căldura, voi lucra individual și cu vârfurile de acolo pe care le consider eu și antrenorii.

Poate îi mai învăț și pe ei să bată loviturile libere. Poate mai vedem… nici pe la Liga 1 nu mai văd… Eu tot aștept să văd un gol din lovitură liberă pentru că aia e fericirea mea. În ultima perioadă de timp n-am văzut niciunul’, a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.