Iosif Rotariu, categoric: „Nu merităm să mergem la EURO!”-Ce a spus despre echipa națională!

Iosif Rotariu, fostul internațional român, și-a exprimat părerea despre echipa națională a României în urma celor două partide din luna septembrie (1-1 cu Israel și 2-0 cu Kosovo).

Fostul jucător este de părere că jocul prestat de elevii lui Edi Iordănescu lasă de dorit și că nu merităm astfel să ne calificăm la EURO 2024. Iată ce a spus.

„Nu merităm să mergem la EURO!”

„Importantă a fost victoria. Până la eliminarea atacantului de la Kosovo ei au avut un plus, acolo s-a rupt echilibrul. Per total, am jucat puțin mai bine decât cu Israel, dar nu concludent. Și cu un om în minus ne-am chinuit mult.

E foarte greu să ne calificăm la EURO, poate doar cu șanse precum cele de la meciul cu Elveția, de la meciul din Kosovo și de la cel de aseară cu eliminarea să reușim să ne calificăm. Dar ca joc nu merităm. Este o campanie foarte norocoasă, jocul nu a arătat mai nimic în niciun meci. O repriză cu Belarus și atât”, a declarat Iosif Rotariu, pentru GSP.ro.