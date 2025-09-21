Iosif Rotariu, impresionat de un jucător al Universității Craiova: „E cel mai în formă jucător din Liga 1”

Fostul internațional Iosif Rotariu a lansat un val de laude pentru mijlocașul Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova, considerându-l cel mai în formă jucător din campionatul intern. Baiaram a început excelent sezonul, marcând șase goluri în 15 partide, însă a fost în ultima vreme rezervă la decizia antrenorului Mirel Rădoi.

„Individual, mi-a plăcut foarte mult Ștefan Baiaram. Am știut de foarte mult timp, de când l-am văzut și are niște calități. Acum, trebuie să joace în continuare la fel, să ajungă să joace și la echipa națională. Deocamdată, cred că e cel mai în formă jucător din campionatul intern”, a spus Iosif Rotariu, citat de sport.ro.

Ștefan Baiaram este un produs al academiei Universitatea Craiova, debutând în 2019 și acum având 212 meciuri, 42 de goluri și 17 pase decisive pentru clubul oltean. Cotat la două milioane de euro conform Transfermarkt, Baiaram rămâne unul dintre cei mai promițători jucători din Liga 1.