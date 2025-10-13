Iosif Rotariu, verdict dur pentru unul dintre veteranii naționalei: „Nu va intra!”

România a făcut un pas important în cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial, după victoria cu 1-0 în fața Austriei, iar fostul mare internațional Iosif Rotariu a oferit un verdict clar privind componența echipei naționale. Celebrul mijlocaș a subliniat că nimeni nu poate lua locul lui Ianis Hagi pe poziția de mijlocaș ofensiv în spatele atacantului, un rol esențial în jocul „tricolorilor”.

Rotariu a apreciat jocul consistent al echipei conduse de Mircea Lucescu, remarcându-l în mod special pe Ianis Hagi, alături de Marius Marin și Valentin Mihăilă. „Ianis este clar jucătorul care decide și riscă, cu personalitate și banderola pe braț”, a spus Rotariu, conform gsp.ro. Deși Nicolae Stanciu este un fotbalist valoros, accidentarea care l-a ținut departe în ultima perioadă face dificilă o revenire care să îl înlocuiască pe Hagi în acest moment.

Fostul stelist a atras atenția și asupra următorului meci, în deplasare cu Bosnia, un adversar descris drept mai puternic fizic și mai agresiv decât Austria.

„Importante au fost cele 3 puncte, am rămas în cursă cu șanse dar calificare de pe locul 2, poate și de pe locul 1, în funcție de rezultate. Importantă a fost și evoluția. Nu am văzut de mult timp un joc atât de consistent al naționalei.

Mi-a plăcut încrederea pe care au avut-o în ei, transmisă de Mircea Lucescu. Au făcut un pressing avansat, au ieșit câțiva jucători în evidență.

Știam de calitatea lui Ianis Hagi, e într-un vârf de formă. Au jucat bine și Mihăilă, Marius Marin. Toată echipa a fost bună, dar un plus pentru Ianis Hagi. În ultima perioadă, la echipa națională a lipsit acel om care să ia decizii, care să riște și care să aibă realizări.

L-a responsabilizat banderola, pe oricine ar responsabiliza. Mereu a avut încredere în el. A avut ghinion cu accidentarea, dar a avut mereu personalitate. A fost pus în poziția care îi convine cel mai mult, în spatele vârfului.

Dacă are libertate, e cel mai indicat fotbalist al echipei naționalei să joace acolo. Depinde ce formă va avea Stanciu, dar nu cred că va intra pe poziția lui Ianis Hagi.

Va fi greu cu Bosnia, vom întâlni un altfel de adversar. O echipă puternică, mult mai agresivă, cu jucători valoroși. Nu va fi imposibil. Vom miza pe contraatac acolo. Bosnia e o echipă puternică acasă. E o echipă mai puternică din punct de vedere fizic și mai agresivă decât Austria.

Am arăta bine cu Austria, eu cred și sper. Acum toți jucătorii au un moral ridicat și cred că facem un meci bun în Bosnia. Dacă și câștigăm, ar fi extraordinar. Important e să nu pierdem”, a conchis fostul fotbalist al Stelei, confom gsp.ro.