Irina Bara a ajuns în turul al doilea al calificărilor la US Open

Jucătoarea română de tenis Irina Bara a învins-o pe germanca Noma Noha Akugue cu 6-2, 6-4, miercuri, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York.

Irina Bara (28 ani, 215 WTA), care a avut procentaje remarcabile la serviciu, a obţinut victoria după o oră şi 16 minute în faţa jucătoarei de 19 ani aflate pe locul 144 în lume.

Bara şi-a asigurat un cec de 34.500 de dolari şi 20 de puncte WTA, iar în turul secund al calificărilor o va înfrunta pe japoneza Moyuka

Uchijima (22 ani, 173 WTA).

În turul secund este calificată şi Gabriela Ruse (26 ani, 166 WTA), care o va înfrunta pe maghiara Dalma Galfi (25 ani, 117 WTA).

La masculin, Nicholas David Ionel (20 ani, 221 ATP) a fost învins de australianul Marc Polmans (26 ani, 175 ATP) cu 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 6-3, după trei ore şi 25 de minute. De remarcat că românul a avut 3-1 în decisiv, dar a pierdut ultimele cinci ghemuri.

Ionel s-a ales cu un cec de 22.000 de dolari pentru participare.