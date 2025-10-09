Irina Begu ia o pauză lungă de la tenis: „Nu e un adio”

Irina Begu s-a retras temporar din tenis pentru a se concentra pe sănătatea sa, dar a subliniat că decizia nu este definitivă. Jucătoarea de 35 de ani, locul 121 WTA, a anunțat pauza printr-un mesaj pe rețelele de socializare, exprimându-și recunoștința față de antrenori și fanii săi.

Irina Begu a decis să facă o pauză nedeterminată de la competiții după turneul de la Iași, unde a câștigat titlul în august 2025. Motivul principal este legat de probleme de sănătate și de energie, pe care jucătoarea intenționează să le abordeze în perioada următoare.

„Bună, tuturor. După ce am avut mai mult timp de reflectat, mă simt pregătită să împărtășesc un update alături de voi. În acest an m-am confruntat cu probleme de sănătate și de energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am grijă de mine.