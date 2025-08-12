Iritată de un copil care plângea în tribune, Emma Răducanu a cerut să fie evacuat de la turneul de la Cincinnati

Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.

La 40-40 în setul trei, Emma Răducanu s-a plâns arbitrului de scaun de zgomot. Motivul supărării tinerei de 22 de ani a fost plânsul unui copil mic din tribune.

Când oficialul i-a spus că zgomotul provine de la un copil şi a întrebat-o dacă mai trebuie să ceară să fie îndepărtat, unele persoane din public au răspuns afirmativ, iar Emma Răducanu a dat din cap în semn de aprobare.

În cele din urmă, a 39-a jucătoare a lumii a continuat să joace în aplauzele publicului şi chiar a beneficiat de o ratare a Arinei Sabalenka la următorul punct.

Nu se ştie dacă acel copil care plângea a fost într-adevăr rugat să părăsească tribunele, dar duelul dintre Emma Răducanu şi Arina Sabalenka a mers până în setul decisiv.

Şi, aşa cum se întâmplă adesea în acest sezon, precum şi în primul set de luni, belarusa şi-a învins rivala după puţin peste trei ore de un meci de o intensitate debordantă.

Cu a 18-a sa victorie în tie-break în 2025, Arina Sabalenka a stabilit un nou record în circuitul WTA de la începutul erei Open.

În optimi, Sabalenka va evolua cu spaniola Jessica Bouzas Maneiro.