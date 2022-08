Ironiile lui Mihai Stoica după ce FCSB l-a luat pe Andrea Compagno: „E neplăcut să fii în depresie”

Atacantul italian Andrea Compagno a devenit, oficial, noul atacant al FCSB, iar Mihai Stoica i-a luat în colimator pe constestatarii transferului.

„Noi nu accesăm fonduri de la buget”, a făcut aluzie Mihai Scoica la CSA Steaua

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, s-a luat de cei care care consideră că suma de transfer, 1,5 milioane de euro, este foarte mare și nejustificată.

„Unii sunt nemulțumiți că e prea scump Compagno. Nu că n-ar fi foarte scump. E. Dar poate e și bun. În plus, nu-s banii nemulțumiților, noi nu accesăm fonduri de la buget ca știți voi cine.

Alții debordează de mișto’uri. Că s-aducem un fileu de volei, avem talie prea mare. Probabil ar fi avut replică și dacă i-am fi luat pe Mățan și Mitriță. Că-s tare haioși ei.

E neplăcut să fii în depresie. Am trecut pe acolo și știu cum e”, a scris Mihai Stoica pe contul personal de facebook.

Andrea Compagno a primit la semnătură 30.000 de euro

Patronul FCSB, Gigi Becali, a confirmat, în urmă cu puțin timp, că l-a luat pe Andrea Compagno de la FC U Craiova 1948.

„Gata, am închis-o cu Compagno. Am rezolvat cu băiatul, iar de mâine este la antrenament. Nu a fost vorba că mi-a cerut bani mulți la salariu. Băiatul voia la fel cât avea la Craiova. Însă, eu i-am dat un pic mai mult cât lua la Mititelu.

Problema a fost la banii pe care el îi voia la semnătură, dar până la urmă am rezolvat și treaba asta. I-am dat și vreo 30 de mii la semnătură.

Am vrut un tanc în atac, iar acum îl am. Eu știu că Dică îl plăcea și pe Bauza, dar am avut ghinion că Bauza s-a accidentat. Dar la mijloc stau totuși mai bine și nu suntem disperați să îl luăm acum și pe Bauza. Noi în atac acolo aveam mare nevoie de unul ca Compagno.

Suporterii olteni nu trebuie să sară pe Mititelu. Ei trebuie să fie mândri că unul ca Gigi Becali i-a pus pe masă lui Mititelu 1.500.000 de euro. Voi credeți că vedea de la un alt patron din Liga 1 banii ăștia pe Compagno? Mititelu a ieșit bine în câștig după afacerea asta.

Cât a dat el pe Compagno că să îl aducă la Craiova? Păi, vedeți! A făcut o afacere foarte bună pentru clubul său. Așa că Mititelu nu trebuie acuzat de nimeni”, a spus Becali.