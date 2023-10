Ironiile lui Mircea Rednic după golul nevalidat echipei UTA: „Cred că nu s-a văzut de la nocturnă”

UTA și Rapid au remizat, 2-2, la Oradea, în primul meci din etapa a 13-a din Superligă.

„Cred că nu s-a văzut de la nocturnă”, a spus Mircea Rednic, după golul nevalidat al celor de la UTA

Oaspeții au condus de două ori, dar au fost egalați de fiecare dată. În minutul 42, Luckasen a trimis mingea spre poarta Rapidului, Borza a respins de pe linia porții, iar reluările nu au putut clarifica faptul dacă mingea a trecut în totalitate.

După câteva zeci de secunde, Funsho a făcut 2-1 pentru Rapid. Același Luckasen, însă, jucător la Rapid în sezonul trecut, a restabilit egalitatea cu un sfert de oră înainte de final.

După meci, antrenorul gazdelor, Mircea Rednic, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei UTA, dar a comentat și faza golului nevalidat.

„Așa se pare (n.r. – că mingea ar fi intrat în poartă). Cred că nu s-a văzut de la nocturnă. Nu vreau…, vreau să vorbesc despre meci. Nu mai contează. A fost un meci bun pentru echipa noastră cu toate problemele, pe un teren neutru.

Eu zic că ne-am descurcat foarte bine. Nu pot să spun că mă mulțumesc cu un punct. Nu e prima oară când Petrila accelează pe zonă centrală. Ne-au surprins două faze.

Nu aveam voie să fim surprinși. Au fost două faze de relaxare. Mă bucur de Kevin Luckassen, care a rezistat 75 de minute. Foarte bine a fost. Mi-aș fi dorit să câștigăm. Jocul a fost bun”, a recunoscut tehnicianul.

„Lucrurile or să fie mult mai bine”, este convins Mircea Rednic

Rehnic le-a mulțumit suporterilor care au fost alături de echipă, deși partida nu s-a jucat la Arad, ca urmare a faptului că se fac lucrări de înlocuire a gazonului.

„Trebuie să ne adaptăm. Acum urmează un meci joi. E o deplsare mai lungă, dar acum chiar am lot. Lucrurile or să fie mult mai bine. Acum nu am de ce să mă plâng.

Azi am început cu opt români. Lucrurile încep sî meargă și la UTA. Suporterii au fost alături de echipă. E de bun augur. E soluția cea mai bună să jucăm la Oradea, ținând cont de situație”, a mai porecizat tehnicianul.

„Sunt mereu motivat, sigur, acum am avut ceva extra pentru acest meci. A fost un meci greu. Au avut două ocazii și au marcat.

În repriza a doua noi meritam mai mult. Avem mulți jucători noi, e bine că nu am pierdut și sperăm că vom obține și victorii. Atmosfera a fost foarte frumoasă, au fost mulți suporteri”, a completat Luckassen.