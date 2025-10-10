Israelienii au reacționat imediat după ce Lisav Eissat a jucat primul meci la națională

Lisav Eissat a făcut un pas important pentru naționala României, debutând cu succes în meciul amical câștigat în fața Moldovei, scor 2-1, pe Arena Națională. Fundașul de doar 20 de ani, născut la Haifa și cu bunică româncă, a fost integralist în centrul defensivei, impresionând selecționerul Mircea Lucescu și primind laude atât din partea antrenorului, cât și din partea presei israeliene, care a evidențiat evoluția sa solidă.

Reacțiile israelienilor nu au întârziat să apară, aceștia remarcând atât prestația sa, cât și controversele generate în România de bannerul afișat de suporterii tricolorilor, care și-au exprimat nemulțumirea față de convocarea unui jucător care a evoluat anterior pentru toate naționalele de juniori și tineret ale Israelului. Cu toate acestea, Israelienii îl laudă și recunosc impactul pozitiv avut de Eissat în meciul său de debut sub tricolor.

„Fundașul lui Maccabi Haifa, despre care s-a vorbit pe larg în România, a debutat pentru națională. Selecționerul Mircea Lucescu a fost impresionat după victoria cu 2-1 asupra Moldovei și l-a lăudat pe Eissat.

Lisav Eissat și-a făcut debutul pentru România și a avut o evoluție bună și este așteptat să rămână în primul 11. El nu a fost cruțat în patria sa.

În ciuda banner-ului fluturat de ultrașii echipei care se opun naturalizării jucătorilor, el a avut un joc pozitiv din perspectiva sa și a fost lăudat”, au reacționat israelienii de la sport5.co.il.

Din punct de vedere regulamentar, Lisav Eissat este la un pas de a fi acontat definitiv de naționala României. Conform regulilor FIFA, un jucător cu vârsta sub 21 de ani trebuie să joace trei meciuri pentru a fi legat de o echipă națională. După partida cu Moldova, Eissat mai are nevoie de două partide sub tricolor pentru a nu mai putea juca pentru naționala Israelului. În cazul în care nu va mai evolua pentru Israel până la 21 de ani, acest lucru va consolida definitiv alegerea sa pentru România.