Israelul, aproape de suspendare? UEFA convoacă o reuniune de urgență

UEFA ia în calcul suspendarea Israelului din competițiile europene și va organiza săptămâna viitoare o reuniune extraordinară pentru a supune subiectul la vot, relatează Reuters.

Discuțiile apar pe fondul apelurilor internaționale tot mai puternice. În urmă cu câteva zile, experți ai Națiunilor Unite au cerut excluderea Israelului din fotbalul mondial, invocând situația din teritoriile palestiniene ocupate.

Potrivit unei surse citate de agenția britanică, forul european ar putea decide chiar în această întâlnire dacă Israelul va fi suspendat sau nu din competițiile UEFA.