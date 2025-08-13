Istanbul Başakşehir va fi adversara Universității Craiova în play-off-ul Conference League, dacă echipa olteană trece de Spartak Trnava, după 3-0 în tur

Echipa turcă Istanbul Başakşehir a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Viking Stavanger, în manşa secundă a turului al treilea din Conference League.

Calificare după 4-2 la general

Dacă Universitatea Craiova se califică în play-off, Başakşehir va fi adversara oltenilor.

Istanbul Başakşehir s-a impus în turul dublei manşe cu Viking, învingând la Stavanger cu 3-1. În returul disputat la Istanbul, turcii au marcat primii, dar în propria poartă, prin Onur Bulut, în minutul 34.

Golul egalizator a venit însă repede, în minutul 40, când Shomurodov a fost omul cu pasa decisivă, iar germanul Davie Selkie l-a învins pe portarul Klaesson.

Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, iar Istanbul Başakşehir s-a calificat în play-off-ul Conference League cu scorul general de 4-2.

În dubla decisivă pentru calificarea în grupa unică a competiţiei, Istanbul Başakşehir o poate înfrunta pe Universitatea Craiova, care a învins în meciul tur al rundei a treia de calificare, pe teren propriu, echipa slovacă Spartak Trnava, cu scorul de 3-0.