Istorie pentru Maroc la Mondialul U20

Marocul a câștigat Cupa Mondială U20 la fotbal, duminică, în Chile, după o victorie cu 2–0 împotriva Argentinei. Yassir Zabiri a marcat ambele goluri în minutele 12 și 29, aducând Africii al doilea titlu mondial la această categorie, după Ghana (2009).

Este cel mai important rezultat din istoria selecționatei U20 a Marocului, care nu mai participase la turneu din 2005. Succesul continuă seria performanțelor fotbalului marocan, după locul patru la Mondialul din 2022 și bronzul olimpic din 2024.

Lionel Messi a transmis un mesaj de încurajare echipei Argentinei, iar regele Mohammed VI i-a felicitat pe jucătorii marocani pentru „o realizare istorică”.