Istvan Kovacs a lăsat Pafos în inferioritate din minutul 20, dar Vlad Dragomir și colegii au rezistat fără gol primit la Pireu, cu Olympiakos, în Liga Campionilor

La debutul în UEFA Champions League, Pafos a înregistrat un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Olympiacos, scor 0-0. Istvan Kovacs a fost centralul partidei și a eliminat corect un jucător din tabăra ciprioților, în minutul 26.

Dragomir a fost schimbat în minutul 85

Vlad Dragomir (26 de ani), titular la campioana Ciprului, a fost aproape de a marca un gol norocos în primul minut al jocului, după ce Pascalakis, goalkeeper-ul celor de la Olympiacos, a degajat balonul direct în fotbalistul român. Mingea a trecut puțin pe lângă poarta gazdelor. În minutul 85, Dragomir a fost schimbat cu Anderson Silva.

Pafos a rămas în inferioritate numerică în minutul 26, după ce Istvan Kovacs i-a acordat al doilea cartonaș galben și, implicit, și pe cel roșu lui Bruno, după un fault dur. Brazilianul în vârstă de 31 de ani fusese avertizat prima dată în minutul 15.

Kovacs a fost ajutat la linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar rezervă a fost Szabolcs Kovacs. În camera VAR au fost delegați Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Slavia Praga și Bodo/Glimt au remizat spectaculor, scor 2-2 (1-0), în prima etapă a fazei principale din UEFA Champions League.

Duelul a fost unul extrem de intens și l-a avut la centru pe arbitrul român Marian Barbu (36 de ani), aflat la prima sa partidă în cea mai galonată competiție intercluburi. Barbu a fost ajutat la acest meci de tușierii Mircea Grigoriu și George Neacșu, în timp ce Sebastian Colțescu a fost al patrulea oficial, iar Ovidiu Hațegan a fost asistent VAR.

Golurile au fost marcate de Mbodji (23, 74), respectiv, Bassi (78) și Brunstad Fet (90). Hogh, de la oaspeți, a ratat un penalty în minutul 54.