Istvan Kovacs, contestat vehement înaintea duelului Serbia – Albania: ”UEFA șochează cu acest arbitru”

Extrem de apreciat la UEFA, Istvan Kovacs va avea o misiune dificilă la partida programată sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 21:45. Este consideră o întâlnire cu grad ridicat de risc din cauza conflictului diplomatic dintre cele două țări.

Ce au scris albanezii de Istvan Kovacs înaintea jocului cu Serbia

Dacă într-o primă fază nu a avut nimic de comentat despre delegarea lui Istvan Kovacs, presa albaneză și-a schimbat discursul după ce sârbii au salutat decizia UEFA de a-l trimite pe cel care a condus ultima finală de Champions League.

Într-un material cu titlul ”UEFA șochează cu arbitrul de la Serbia – Albania”, publicația a scris că ”Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din România, țara care urăște Kosovo”.

”Ceea ce a stârnit cea mai mare surpriză este faptul că acesta e pe placul presei sârbe. Mai exact, ‘Kurir’ îl ridică în slăvi pe arbitrul român, deși acesta a impus dreptatea asupra echipei lui Dragan Stojkovic (n.r. – selecționerul Serbiei) doar într-un singur caz, mai exact la remiza cu Slovenia de la EURO 2024.

Această abordare pozitivă a creat diverse ‘temeri’. Va fi un test în sine pentru Kovacs să țină sub control un meci atât de ‘încins’ dintre Serbia și Albania, unde totul se joacă pentru locul 2 din Grupa K din preliminariile Cupei Mondiale din 2026”, au mai notat jurnaliștii albanezi.