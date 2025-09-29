Istvan Kovacs, la al doilea meci din acest sezon al Ligii Campionilor

Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026.

El va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Christian Dingert (Germania).