Istvan Kovacs primește încurajări din România: „Poate intra în discuție pentru semifinale”

Arbitrul de centru Istvan Kovacs a fost desemnat de cinci ori rezervă la meciurile de la CM, dar Adrian Porumboiu este convins că va fi delegat.

Istvan Kovacs poate intra în discuție pentru semifinale, crede Adrian Porumboiu

România are o brigadă de trei arnitri la Campionatul Mondial din Qatar: centralul Istvan Kovacs și tușierii Mihai Artene și Vasile Marinescu. Primul a fost desemnat de cinci ori rezervă, al doilea – de două ori rezervă a arbitrilor de linie, iar ultimul – o dată în camera VAR.

Fostul mare arbitru român Adrian Porumboiu este convins că Istvan Kovacs va fi delegat la meciurile din fazele eliminatorii, poate chiar la cele din semifinale și finale.

„Va arbitra în etapele superioare. Din ce-am văzut până acum, doar Daniele Orsato a arbitrat, dintre cei mai cunoscuți. Nu este problemă de valoare în ceea ce-l privește, o are. Am văzut arbitri mult sub el cu mult.

Totuși, până la o eventuală finală, mică sau mare, trebuie să-l vedem la cel puțin două meciuri. După, sigur, poate intra în discuție pentru semifinală, finală mare sau mică. E tânăr, a ajuns acolo, într-o galerie selectă.

Nu cred că poate să primească finala, dar, cine știe, arbitrează două meciuri bune, poate îl vezi în finală. Are tot ce îi trebuie ca să arbitreze foarte bine”, a declarat Adrian Porumboiu pentru playsport.ro.

Porumboiu a vorbit și despre nivel general de arbitraj din Qatar. Un mare plus îl au minutele de prelungire mai multe. „Nu e nimic spectaculos la nivel de arbitraj. Sunt cei cu valoare și alții mai puțin valoroși. Important este să fie echidistanță.

E un lucru foarte bun faptul că avem mai multe minute de prelungire. Ideea este ca timpul de joc efectiv să nu fie la nivelul a 20 de minute. Lumea vine să vadă spectacol, nu întreruperi de joc sau fragmentări, ăla nu e fotbal.

Cu henț-ul nu prea au lămurit-o ei. Acolo le schimbă ca la mic dejun, dejun și cină. În rest, nu avem ce să reproșăm și, evident, se corectează fazele cu VAR-ul. Ați văzut câți oameni sunt acolo”, a încheiat fostul arbitru.