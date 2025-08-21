Istvan Kovacs şi Radu Petrescu, arbitrii partidelor de vineri, din Superligă

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat joi, 21 august 2025, ora 18:40,

 

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 7-a a Superligii:

UTA Arad – Unirea Slobozia, ora 19.00

Arbitri: Istvan Kovacs – Tunyogi Ferencz, Romică Bîrdeş – Iulian Călin

Camera VAR: Sorin Costreie, Marius Mihai Marica

Observatori: Nicolae Grigorescu, Octavian Goga

Metaloglobus – Rapid, ora 21.30

Arbitri: Radu Petrescu – Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu – Ovidiu Robu

Camera VAR: Cristina Trandafir, Andrei Constantinescu

Observatori: Adrian Vidan, Ştefan Popa.

