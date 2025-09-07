Italia a câştigat CM din Thailanda, după ce a învins Turcia în tie-break

Naţionala Italiei a câştigat, duminică, titlul mondial, după finala cu Turcia, scor 3-2

Medalia de bronz a revenit Braziliei

Scorul pe seturi a fost 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8. Pentru Italia este al doilea titlu mondial, după cel din 2002, care se află în palmares alături de argintul din 2018 şi bronzul din 2022. Turcia a disputat prima finală din istoria sa.

Tot duminică, în finala mică, Brazilia – Japonia, scor 3-2. Ediţia Campionatului Mondial din 2025 a fost prima cu 32 de echipe la start. În 2022, titlul mondial a revenit Serbiei, care nu a trecut de optimi la această ediţie, fiind eliminată de Olanda.

Campionatul Mondial masculin se va desfăşura tot în Asia, în Filipine, între 12-28 septembrie, cu România între cele 32 de echipe calificate. Tricolorii vor debuta în 13 septembrie, în grupa B, cu vicecampioana olimpică Polonia.